«Моя прелесть», брызги шампанского и качание тренеров. Яркие фото чемпионов РПЛ за 10 лет

В связи с карантином сегодня все мы сидим дома и скучаем по ярким спортивным событиям. Самые эмоциональные кадры получаются во время вручения кубков и празднования чемпионства. Многие клубы годами идут к заветной цели, чтобы стать обладателем звания чемпиона России. 16 долгих лет потребовалось «Спартаку», чтобы вернуть себе титул. «Локомотив» преодолел 14 лет для того, чтобы снова стать чемпионом России. «Зенит» за последние 10 лет четырежды стал чемпионом страны, «армейцы» — трижды.

В текущем сезоне победитель пока что не может быть определён. РПЛ рассматривает несколько вариантов завершения чемпионата, в том числе и присвоение «Зениту» титула чемпиона досрочно.

Пока весь мир ждёт возвращения профессионального спорта, предлагаем посмотреть кадры чемпионских матчей Российской Премьер-Лиги за последние 10 лет от специальных корреспондентов «Чемпионата».