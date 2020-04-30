Телеведущая Ушакова объяснила иск к Кокорину и Мамаеву

Телеведущая Ольга Ушакова прокомментировала решение подать иск к нападающему «Сочи» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.
«Я пока не могу связаться со своим юристом. Но да, вероятно, что только сегодня заявление попало в суд, поэтому пошли эти разговоры. Мы тоже удивились, что пришлось подавать в суд по такому вопросу. Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесён, и должна быть компенсация этого ущерба.
Я вообще не участвую лично в этом деле, у меня четверо детей по лавкам и карантин. Я вообще удивлена, что такая «важная» новость попала в прессу», — цитирует Ушакову «Газета.Ru».
8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес». Молодые люди позднее были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.
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