Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Большинство клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона

Большинство клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», 17 из 20 клубов Футбольной национальной лиги поддержали досрочное завершение нынешнего розыгрыша первенства.

Новый сезон второго по силе дивизиона России планируется начать либо 2, либо 9 августа.

Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов выразил мнение, что возобновление сезона в предложенные сроки противоречит здравому смыслу. Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в свою очередь выступил против досрочного завершения нынешнего розыгрыша соревнований.

После 27 туров первое место в турнирной таблице ФНЛ занимает «Ротор», в активе которого 56 очков. На второй строчке располагаются «Химки» (54). При этом у подмосковной команды столько же очков, сколько у располагающегося ниже «Чертаново». Четвёрку лидеров замыкает «Торпедо» (53).

Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020
«Искать логику в решениях РПЛ не стоит». Широков предложил свой вариант завершения ФНЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020