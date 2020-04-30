Большинство клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона

Как стало известно «Чемпионату», 17 из 20 клубов Футбольной национальной лиги поддержали досрочное завершение нынешнего розыгрыша первенства.



Новый сезон второго по силе дивизиона России планируется начать либо 2, либо 9 августа.



Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов выразил мнение, что возобновление сезона в предложенные сроки противоречит здравому смыслу. Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в свою очередь выступил против досрочного завершения нынешнего розыгрыша соревнований.



После 27 туров первое место в турнирной таблице ФНЛ занимает «Ротор», в активе которого 56 очков. На второй строчке располагаются «Химки» (54). При этом у подмосковной команды столько же очков, сколько у располагающегося ниже «Чертаново». Четвёрку лидеров замыкает «Торпедо» (53).

«Искать логику в решениях РПЛ не стоит». Широков предложил свой вариант завершения ФНЛ