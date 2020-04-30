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УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в сезоне-2020/2021

УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в сезоне-2020/2021
Футбол / Лига Европы 0

УЕФА может не допустить «Виллем II» до участия в Лиге Европы и лишить Нидерланды пятого слота в еврокубках, сообщает AD.

Чемпионат Нидерландов из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно. Финальный матч Кубка страны также был отменён, а путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы, которая предназначалась обладателю Кубка, было решено предоставить «Виллему II», который занимает 5-е место в турнирной таблице Эредивизии.

По данным источника, УЕФА может не одобрить решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) и не допустить «Виллем II» до участия во втором отборочном раунде Лиги Европы. В таком случае Нидерланды в еврокубковом сезоне-2020/2021 представят четыре клуба вместо пяти.

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