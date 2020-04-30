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Стали известны клубы, выступившие против досрочного завершения сезона ФНЛ

Стали известны клубы, выступившие против досрочного завершения сезона ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Стали известны клубы, которые выступили против досрочного завершения нынешнего розыгрыша Футбольной национальной лиги.

По информации «Чемпионата», потенциальной отменой оставшейся части сезона недовольны «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик». Остальные 17 клубов поддерживают идею.

После 27 туров первое место в турнирной таблице ФНЛ занимает «Ротор», в активе которого 56 очков. На второй строчке располагаются «Химки» (54). При этом у подмосковной команды столько же очков, сколько у располагающегося ниже «Чертаново». Четвёрку лидеров замыкает «Торпедо» (53).

Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов выразил мнение, что возобновление сезона в предложенные сроки противоречит здравому смыслу.

Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020.

Большинство клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона
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