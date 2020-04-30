Стали известны клубы, выступившие против досрочного завершения сезона ФНЛ
Стали известны клубы, которые выступили против досрочного завершения нынешнего розыгрыша Футбольной национальной лиги.
По информации «Чемпионата», потенциальной отменой оставшейся части сезона недовольны «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик». Остальные 17 клубов поддерживают идею.
После 27 туров первое место в турнирной таблице ФНЛ занимает «Ротор», в активе которого 56 очков. На второй строчке располагаются «Химки» (54). При этом у подмосковной команды столько же очков, сколько у располагающегося ниже «Чертаново». Четвёрку лидеров замыкает «Торпедо» (53).
Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов выразил мнение, что возобновление сезона в предложенные сроки противоречит здравому смыслу.
Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020.
Большинство клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона
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