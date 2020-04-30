В «Нефтехимике» заявили о готовности играть в РПЛ. Клуб был против приостановки сезона

Директор «Нефтехимика» Айрат Исмагилов заявил о готовности клуба выступать в Российской Премьер-Лиге.
«Мы идём на пятом месте, клуб выступал против приостановки ФНЛ, она была не нужна. У нас были свои планы. «Нефтехимик» был готов играть в РПЛ, мы и сейчас готовы к этому», — сказал Исмагилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
После 27 туров первое место в турнирной таблице ФНЛ занимает «Ротор», в активе которого 56 очков. На второй строчке располагаются «Химки» (54). При этом у подмосковной команды столько же очков, сколько у располагающегося ниже «Чертаново». Четвёрку лидеров замыкает «Торпедо» (53).
Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов выразил мнение, что возобновление сезона в предложенные сроки противоречит здравому смыслу.
- 30 апреля 2020
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