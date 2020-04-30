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Совет ПФЛ пройдёт по видеосвязи 1 мая

Совет ПФЛ пройдёт по видеосвязи 1 мая
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», завтра, 1 мая, по видеосвязи пройдёт совет Профессиональной футбольной лиги. На собрании может обсуждаться судьба сезона.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что организация считает нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ.

В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире приостановлены в связи с пандемией коронавируса. При этом в Европе в некоторых странах решили досрочно завершить сезон, а в других рассчитывают доиграть кампанию. Единственной страной на континенте, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

С турнирной таблице ПФЛ сезона-2019/2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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