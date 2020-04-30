Геркус: «Чертаново» нечего делать в РПЛ. Очередной пластмассовый эрзац-клуб получится
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» выразил мнение, что «Чертаново» в настоящее время не имеет смысла выступать в Российской Премьер-Лиге.
«Абсолютно нечего делать «Чертаново» в Премьер-Лиге. Очередной пластмассовый эрзац-клуб получится. Без болельщиков, без стадиона. Они собирались продавать удачно игроков? Вот пусть и продают, а в Премьер-Лигу – спасибо, не нужно», — написал Геркус.
После 27 туров первое место в турнирной таблице ФНЛ занимает «Ротор», в активе которого 56 очков. На второй строчке располагаются «Химки» (54). При этом у подмосковной команды столько же очков, сколько у располагающегося ниже «Чертаново». Четвёрку лидеров замыкает «Торпедо» (53).
Стали известны клубы, выступившие против досрочного завершения сезона ФНЛ
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