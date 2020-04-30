Директор «Локомотива» по связям с общественностью выступил против возобновления сезона

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо в своём «твиттере» поделился мнением о возможном возобновлении нынешнего сезона.
«Конечно, мы все скучаем по футболу. Хочется снова болеть за свою команду. Но не короной. Даже матч без зрителей – 250 человек. А если положительный тест будет у массажиста, игрока или судьи? В моменте две команды сажать на карантин и тех, с кем играли туром ранее. О чём вообще речь?» — написал Брейдо.
«Локомотив», набрав 41 очко в 22 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (50). Замыкающий тройку лидеров «Краснодар» уступает «железнодорожникам» лишь по дополнительным показателям.
Ранее фанаты «Локомотива» выступили с заявлением, в котором поддержали главного тренера команды Юрия Сёмина на фоне информации о возможной смене наставника.
- 30 апреля 2020
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