Директор «Локомотива» по связям с общественностью выступил против возобновления сезона

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо в своём «твиттере» поделился мнением о возможном возобновлении нынешнего сезона.



«Конечно, мы все скучаем по футболу. Хочется снова болеть за свою команду. Но не короной. Даже матч без зрителей – 250 человек. А если положительный тест будет у массажиста, игрока или судьи? В моменте две команды сажать на карантин и тех, с кем играли туром ранее. О чём вообще речь?» — написал Брейдо.



«Локомотив», набрав 41 очко в 22 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (50). Замыкающий тройку лидеров «Краснодар» уступает «железнодорожникам» лишь по дополнительным показателям.



Ранее фанаты «Локомотива» выступили с заявлением, в котором поддержали главного тренера команды Юрия Сёмина на фоне информации о возможной смене наставника.

Клубы РПЛ могут выступить за фиксацию таблицы по итогам первого круга