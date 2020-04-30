«Народный футболист». Болельщики поддержали раскритиковавшего власть Евгения Фролова

Болельщики поддержали голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова после его высказывания о правительстве России. Под последней публикацией Фролова в "Инстаграме" насчитывается около 1 тыс. комментариев.

«Спасибо вам за то, что вы не побоялись этих кабинетных крыс, и действительно сказали о том, что сейчас происходит у нас в стране».

«Фролов — народный футболист, а не всякие Дзюбы».

«Мужик, вся страна тебя поддержит за смелость и честность! Спасибо, что не молчишь. Пацаны, скинемся ему на штраф?».

«Вы пример для подражания, очень жаль, что ваш работодатель мало того что не поддержал, да ещё и прогнулся».

«Ты человек с большой буквы. Уважение тебе от всех нас».

«Неужели хоть кто-то не побоялся и высказал! Герой нашего времени реально!».

После заявления Фролова самарский клуб принял решение наказать игрока.

32-летний Фролов является воспитанником «Мордовии». В «Крылья Советов» он перешёл в феврале 2020 года из «Сочи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил пять голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.