Геркус: Семак мог возглавить «Локомотив»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак мог возглавить московский клуб.
«Возникала ли при поиске тренера фигура Семака? Да, в том числе. Семак очень благожелательно реагировал, конечно, он позитивно очень относился. При других обстоятельствах он бы мог возглавить «Локомотив», я думаю», — сказал Геркус в интервью для YouTube-канала «Футбольный Биги».
Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2018/2019. Ранее 44-летний специалист работал главным тренером в «Уфе».
Российская Премьер-Лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (41) расположился на второй строчке.
- 30 апреля 2020
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