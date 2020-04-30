Геркус: Семак мог возглавить «Локомотив»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак мог возглавить московский клуб.

«Возникала ли при поиске тренера фигура Семака? Да, в том числе. Семак очень благожелательно реагировал, конечно, он позитивно очень относился. При других обстоятельствах он бы мог возглавить «Локомотив», я думаю», — сказал Геркус в интервью для YouTube-канала «Футбольный Биги».

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2018/2019. Ранее 44-летний специалист работал главным тренером в «Уфе».

Российская Премьер-Лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (41) расположился на второй строчке.