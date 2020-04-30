Агент рассказал, что «Спартак» отказался от Дзагоева, выбрав Горбатенко

Агент Марат Хинчагов рассказал о несостоявшемся уходе полузащитника Алана Дзагоева, чьи интересы он представлял ранее, из ЦСКА в начале его карьеры, когда у игрока истекал контракт.



«На Дзагоева выходили все, начиная от «Локомотива». «Спартак», понятное дело, без шансов. «Спартак» знал о Дзагоеве: мы же не только в ЦСКА его предлагали. Там история похожа на историю Жиркова. Все клубы тогда отказались. «Спартак» тогда взял Горбатенко. На самом деле, по мнению всех специалистов, Горбатенко стоял выше Дзагоева по уровню в Тольятти. Тогда «армейцы» взяли и Рыжова, и Власова. В клубе на них были большие планы. Больше, чем на Алана. Дзагу взяли в ЦСКА, потому что настоял Валерий Георгиевич (Газзаев. – Прим. «Чемпионата»)», — приводятся слова Хинчагова на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».



Дзагоев защищает цвета ЦСКА с 2008 года. С «армейцами» 29-летний хавбек трижды становился чемпионом России и по четыре раза завоёвывал Кубок и Суперкубок страны.

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