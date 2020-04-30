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Геркус: чемпионство «Зенита» при остановке РПЛ абсолютно логичное. Кто, если не «Зенит»?

Геркус: чемпионство «Зенита» при остановке РПЛ абсолютно логичное. Кто, если не «Зенит»?
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное досрочное завершение чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

«Чемпионство „Зенита“ при остановке чемпионата абсолютно логичное. Кто, если не „Зенит“? Если не продолжать чемпионат, нужно либо обнулять результаты, либо признавать „Зенит“ чемпионом. Сыграна большая часть чемпионата, почти 70%. Ещё важный факт, что „Зенит“ на первом месте с большим отрывом, а не как „Аякс“ и „АЗ“ в чемпионате Нидерландов. Теоретически питерцев можно догнать, но всё же. По другим местам можно спорить, в целом, если будет неблагоприятное развитие событий», — сказал Геркус в интервью для YouTube-канала «Футбольный Биги».

«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Второе место занимает московский «Локомотив» (41), третье — «Ростов» (41).

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