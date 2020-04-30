Агент Хинчагов: Дзагоев говорил, что Гинер не разрешает ему продлить контракт со мной

Агент Марат Хинчагов рассказал, как завершилось его сотрудничество с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.



«Мы перестали представлять его интересы после того, как у нас закончился контракт. Наш контракт начал действовать, когда он ещё был в Академии Коноплёва, и закончил действовать в его первый сезон в ЦСКА.



Мы тогда поехали в клуб вести переговоры по продлению контракта, потому что парень в первый сезон 8 пасов отдал, 9 голов забил. Статистика зашкаливала! Наши переговоры не увенчались успехом. ЦСКА предложил свои условия – мы настаивали на их улучшении. И решили, что в конце сезона ещё поговорим. Приезжаю в сентябре к Алану и говорю: «Давай продлевать! Агентский договор заканчивается!» Он: «Мне Гинер не разрешает». Это была для нас школа во всех отношениях», — приводятся слова Хинчагова на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».

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