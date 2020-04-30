«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» будут выступать за то, чтобы доиграть сезон
Как стало известно «Чемпионату», сразу четыре топ-клуба Российской Премьер-Лиги будут выступать за то, чтобы доиграть нынешний сезон.
Провести оставшиеся матчи чемпионата хотят петербургский «Зенит», московские ЦСКА и «Спартак», а также «Краснодар».
Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса наряду с большинством национальных лиг по всему миру. К настоящему моменту в первенстве сыграно 22 тура.
Первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги занимает «Зенит», в активе которого 50 очков. Компанию в тройке лидеров сине-бело-голубым составляют «Локомотив» и «Краснодар». На их счету по 41 очку. На четвёртой и пятой строчках располагаются соответственно «Ростов» (38) и ЦСКА (36).
Клубы РПЛ могут выступить за фиксацию таблицы по итогам первого круга
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