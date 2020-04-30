Вратарь Фролов поддержал мнение хоккеиста Панарина о карантине

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов поддержал мнение хоккеиста Артемия Панарина о карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

Фролов в своём «инстаграме» с использованием эмодзи с напряжённым бицепсом отреагировал на слова Панарина: «Как людям жить, если карантин продлят? Многие останутся без работы».

Напомним, что ранее Фролов подверг жёсткой критике правительство Российской Федерации.

32-летний Фролов является воспитанником «Мордовии». В «Крылья Советов» он перешёл в феврале 2020 года из «Сочи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил пять голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.