Вратарь Фролов поддержал мнение хоккеиста Панарина о карантине
Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов поддержал мнение хоккеиста Артемия Панарина о карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Фролов в своём «инстаграме» с использованием эмодзи с напряжённым бицепсом отреагировал на слова Панарина: «Как людям жить, если карантин продлят? Многие останутся без работы».
Напомним, что ранее Фролов подверг жёсткой критике правительство Российской Федерации.
32-летний Фролов является воспитанником «Мордовии». В «Крылья Советов» он перешёл в феврале 2020 года из «Сочи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил пять голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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