Геркус: Сёмин сейчас может диктовать условия. Не примут — хорошо, уйдёт со второго места

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Партизана» Марко Николич может сменить Юрия Сёмина на посту главного тренера «железнодорожников».

«Слышал разговор от знакомых агентов, что сезон может быть доигран уже с Николичем. Будто, все уже подписано. Не могу судить, правда ли это. В цифры его зарплаты я не верю.



Если мы предположим, что слух с Николичем правдив, то можно предположить, что его пригласили до возобновления чемпионата. Никто не знал, что появится коронавирус и будет пауза. Полагали, что Сёмин доиграет, и с 1 июля будет новый тренер. Очевидно, что с Юрием Павловичем нужно договариваться на два месяца. А это по каким-то причинам не получается сделать.

Я не представляю, как бы я вёл разговор в этом случае: «Мы хотели вас попросить первого июля, а так вышло, что чемпионат вам надо доиграть». Думаю, никто не хочет начинать этот разговор. Сёмин будет говорить в ответ: «Какие ко мне вопросы?». А на это надо отвечать. Он находится на втором месте в таблице. Очень удобная ситуация для защиты своей позиции.

Сёмин сейчас в состоянии диктовать условия, если их не примут — хорошо, он уйдёт со второго места. А человек, который будет тренировать, должен будет как минимум остаться на втором месте. Почему все говорят, что это расстрельная история? Юрий Павлович так высоко поднял планку, что удержать её сложно. И даже если у нового тренера получится, все скажут: «И Семин бы смог удержать», — сказал Геркус в интервью для YouTube-канала «Футбольный Биги».

Российская Премьер-Лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (41) расположился на второй строчке.