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Илья Геркус — о режиме нерабочих дней: поддержки от правительства не жду

Илья Геркус — о режиме нерабочих дней: поддержки от правительства не жду
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение о поддержке бизнеса и граждан правительством России в условиях коронавируса.

«Мне тяжело судить. У меня компания небольшая, поддержки не ждём. Есть у меня пара друзей, которые сильно пострадали. Сначала они ждали поддержки, сейчас как-то сами выкручиваются. Есть несколько друзей, у которых средний бизнес, они платят персоналу из своих денег пока», — сказал Геркус в интервью для YouTube-канала «Футбольный Биги».

28 апреля президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ. Президент продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно. Также Путин сообщил, что правительство обязано до 5 мая разработать новый пакет мер поддержки экономики и граждан.

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