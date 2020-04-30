Адвокат Мамаева — о поданной жалобе: Павел не хочет жить с клеймом хулигана

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал, что 13 мая кассационный суд рассмотрит требование его клиента об отмене апелляционного приговора.



«13 мая состоится заседание кассационного суда. Там будут четыре защитника, три судьи и прокурор. Наше требование – отменить апелляционный приговор. Судья кассационного суда, которая выносила на рассмотрение нашу жалобу, частично с ней согласилась. Она считает необоснованной квалификацию по факту хулиганства у Кирилла Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Остальные вопросы будут рассмотрены в суде.



Посмотрим, возможно, это приведёт к снятию судимости. Сейчас ставится вопрос о том, чтобы по хулиганству был вынесен оправдательный приговор. Но мы рассчитываем на изменения и по другим составам. Что это даст, если ребята уже на свободе и живут спокойной жизнью? Моральное удовлетворение – самое главное. Человек не хочет жить с клеймом хулигана, отвечать за действия, которые он не совершал. Мы будем отстаивать нашу позицию до конца – по отношению к ребятам была допущена явная несправедливость», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес». Молодые люди позднее были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.