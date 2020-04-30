Экс-врач «Спартака» Васильков: скорее всего, Беларуси придётся на коленях просить о помощи

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков раскритиковал отношение властей Беларуси к пандемии коронавируса.



«Вартапетов заявил, что режим самоизоляции в России стоит смягчить? Смелое предложение. Это всё та же история о большом и маленьком государствах. Наши условия пока не позволяют смягчать правила самоизоляции. Вирус ползёт. В качестве негативного примера – Беларусь.

Там нет никакого карантина – и уже 13 тыс. заболевших, хотя страна маленькая. И их число будет увеличиваться с каждым днём. Не знаю, чем там всё закончится. Думаю, когда-то они прозреют и даже остановят футбольный чемпионат. Но, скорее всего, им придётся на коленях просить о помощи. К сожалению, это только вопрос времени. Так относиться к вирусу я бы не стал никогда", – цитирует Василькова By.tribuna.com.

Ранее бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов выразил мнение, что в коронавирусе «нет ничего страшного».