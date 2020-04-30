Губерниев: будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в своём «инстаграме» поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, если турнир не будет доигран из-за угрозы распространения коронавируса. В этом случае в РПЛ из Футбольной национальной лиги выйдут «Ротор» и «Химки».

«Мы сейчас будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы „Химки“ играли с „Зенитом“? Фигушки, пусть в первой лиге играют», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Напомним, что в настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Кроме того, турниры во всех европейских странах, за исключением Беларуси, приостановлены. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.