В АПЛ футболисты будут тренироваться в масках. Им запретят плеваться и получать массаж

Директор английской Премьер-лиги Ричард Гарлик составил документ, предусматривающий свод правил для возобновления тренировочного процесса. Завтра, 1 мая, руководство АПЛ проведёт с клубами совещание, на котором будет обсуждаться проект Гарлика, который получил название «Возобновление».

Игроки Премьер-лиги будут носить лицевые маски, а все мячи будут дезинфицироваться персоналом в средствах индивидуальной защиты в соответствии со строгими правилами, разработанными, чтобы позволить командам возобновить групповые тренировки во время пандемии коронавируса.

В семистраничном документе, составленном Гарликом, изложены протоколы, которые необходимо соблюдать на тренировочных площадках до запланированного перезапуска футбола.

Правила включают в себя:

— игроки и сотрудники клубов будут проходить тестирование на коронавирус два раза в неделю;

— игроки и сотрудники клубов пройдут тестирование на коронавирус за 48 часов до возвращения к групповым тренировкам;

— футбольные мячи, GPS-приёмники, игровые конусы, угловые флажки, стойки ворот и другое оборудование подлежат дезинфекции до и после тренировочных занятий;

— игрокам рекомендуется постоянно носить маски;

— автомобили должны быть припаркованы на дистанции в три паркоместа друг от друга;

— массаж осуществляется только после одобрения клубного врача;

— напитки должны находиться только в строго обозначенных местах;

— здания тренировочного центра разрешат посещать только для использования туалета;

— первоначально тренироваться разрешат группам не более пяти человек;

— игрокам выделят определённое время и 15 минут на подготовку;

— тренировка в малой группе должна длиться 75 минут;

— на восстановление после тренировки игрокам выделят 15 минут;

— игрокам, тренерам и персоналу запрещено плеваться на тренировочной площадке.