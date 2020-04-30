В АПЛ футболисты будут тренироваться в масках. Им запретят плеваться и получать массаж

Директор английской Премьер-лиги Ричард Гарлик составил документ, предусматривающий свод правил для возобновления тренировочного процесса. Завтра, 1 мая, руководство АПЛ проведёт с клубами совещание, на котором будет обсуждаться проект Гарлика, который получил название «Возобновление».
Игроки Премьер-лиги будут носить лицевые маски, а все мячи будут дезинфицироваться персоналом в средствах индивидуальной защиты в соответствии со строгими правилами, разработанными, чтобы позволить командам возобновить групповые тренировки во время пандемии коронавируса.
В семистраничном документе, составленном Гарликом, изложены протоколы, которые необходимо соблюдать на тренировочных площадках до запланированного перезапуска футбола.
Правила включают в себя:
— игроки и сотрудники клубов будут проходить тестирование на коронавирус два раза в неделю;
— игроки и сотрудники клубов пройдут тестирование на коронавирус за 48 часов до возвращения к групповым тренировкам;
— футбольные мячи, GPS-приёмники, игровые конусы, угловые флажки, стойки ворот и другое оборудование подлежат дезинфекции до и после тренировочных занятий;
— игрокам рекомендуется постоянно носить маски;
— автомобили должны быть припаркованы на дистанции в три паркоместа друг от друга;
— массаж осуществляется только после одобрения клубного врача;
— напитки должны находиться только в строго обозначенных местах;
— здания тренировочного центра разрешат посещать только для использования туалета;
— первоначально тренироваться разрешат группам не более пяти человек;
— игрокам выделят определённое время и 15 минут на подготовку;
— тренировка в малой группе должна длиться 75 минут;
— на восстановление после тренировки игрокам выделят 15 минут;
— игрокам, тренерам и персоналу запрещено плеваться на тренировочной площадке.
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