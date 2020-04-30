«Ренн» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов

Французский «Ренн» по итогам досрочно завершённого сезона Лиги 1 занял третье место в чемпионате, получив право участвовать в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.
«Ренн» впервые примет участие в Лиге чемпионов. Ранее клуб участвовал только в Лиге Европы, Кубке обладателей Кубков и Кубке Интертото.
Согласно решению Лиги 1, таблица сезона-2019/2020 признана окончательной с учётом количества очков, набранных во всех сыгранных матчах. «Пари Сен-Жермен» официально стал чемпионом Лиги 1.
Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что сезон-2019/2020 в Лиге 1 из-за пандемии коронавируса доигран быть не может.
В чемпионате Франции сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1 в Лигу чемпионов выйдут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».
- 30 апреля 2020
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