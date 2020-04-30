«Зенит» поддержит благотворительную организацию, оказывающую помощь бездомным

С 30 апреля и ежедневно в течение месяца представители волонтёрского центра «Зенита» будут доставлять по 200 сэндвичей в центр «Ночлежка», сообщается на официальном сайте клуба.

Питание будет поставляться бесплатно с соблюдением всех мер безопасности. Поставщиком выступит оператор кейтеринга на «Газпром Арене» компания «Зима-Лето Спорт».



«Ночлежка» и „Зенит“ уже проводили совместные акции для болельщиков, направленные на борьбу со стереотипами и изменение отношения к бездомным людям. Сегодня именно они оказались среди тех, кто наиболее уязвим перед коронавирусом. Мы искренне рады оказать пусть небольшую, но всё же помощь центру. Призываем присоединиться к акции и болельщиков сине-бело-голубых: в условиях вынужденной самоизоляции бездомные нуждаются в еде, гигиенических средствах, средствах защиты и антисептиках. В наших силах помочь тем, кому так необходима помощь и поддержка", — сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

В обычное время те, кто оказался на улице, могли попросить еду в кафе и ресторанах, прийти в благотворительные столовые. Сейчас у людей нет такой возможности. Спасибо большое „Зениту“ и компании „Зима-Лето Спорт“ за отзывчивость! С их помощью ежедневно 200 человек могут ужинать и набираться сил в наших проектах. Это огромная помощь, ведь с каждым кризисом тех, кому нужна поддержка, становится всё больше», — сказал директор «Ночлежки» Григорий Свердлин.



Благотворительная организация «Ночлежка» является партнёром программы формирования инклюзивного сообщества «Зенит Рядом». В сезоне-2018/2019 на «Газпром Арене» болельщики имели возможность посетить интерактивную зону «Ночлежки», виртуальную экскурсию по пути следования человека без постоянного места жительства и «Нетолерантное кафе». В 2020 году «Зенит» планирует расширить поддержку благотворительной организации в рамках клубной социальной программы.