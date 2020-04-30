Кокорин и другие игроки «Сочи» показали новые маски клуба в «Инстаграме»

В «сториз» «Инстаграма» появились маски футбольного клуба «Сочи».
Нападающий Александр Кокорин, полузащитник Андрей Мостовой, форвард Александр Карапетян и другие сочинские футболисты показали новые маски с эмблемой клуба, опубликовав видеоролики в своих аккаунтах.
Ранее Кокорин на своей странице в «Инстаграме» разместил несколько роликов с трюками. 29-летний игрок дважды забил футбольный мяч в баскетбольное кольцо, а также эффектно его почеканил.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.
- 30 апреля 2020
-
20:30
-
20:27
-
20:17
-
20:08
-
20:08
-
19:49
-
19:38
-
19:25
-
19:09
-
18:59
-
18:39
-
18:38
-
18:22
-
18:04
-
17:59
-
17:42
-
17:41
-
17:30
-
17:23
-
17:17
-
17:15
-
16:48
-
16:41
-
16:37
-
16:31
-
16:22
-
15:58
-
15:39
-
15:38
-
15:26
-
15:17
-
14:57
-
14:47
-
14:24
-
14:12