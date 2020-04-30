Кокорин и другие игроки «Сочи» показали новые маски клуба в «Инстаграме»

В «сториз» «Инстаграма» появились маски футбольного клуба «Сочи».

Нападающий Александр Кокорин, полузащитник Андрей Мостовой, форвард Александр Карапетян и другие сочинские футболисты показали новые маски с эмблемой клуба, опубликовав видеоролики в своих аккаунтах.

Ранее Кокорин на своей странице в «Инстаграме» разместил несколько роликов с трюками. 29-летний игрок дважды забил футбольный мяч в баскетбольное кольцо, а также эффектно его почеканил.



В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.