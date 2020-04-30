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Появилось видео аварии с участием BMW экс-игрока «Барселоны» Амира Натхо

Появилось видео аварии с участием BMW экс-игрока «Барселоны» Амира Натхо
Футбол / РПЛ 0

Автомобиль BMW бывшего игрока «Барселоны» Амира Натхо попал в ДТП в Краснодаре, пытаясь уйти от преследования полиции.

Вечером 29 апреля сотрудники полиции попытались остановить красный BMW. Водитель останавливаться отказался, и началась погоня, которая закончилась массовой аварией.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

По предварительным данным, за рулём был не сам Амир, а его друг — экс-игрок майкопской «Дружбы» Алан Хаконов. После ДТП водитель BMW хотел скрыться с места аварии, но был задержан.

23-летний Натхо в настоящее время выступает за эстонский клуб «Нымме Калью». Ранее он играл за «Дружбу», «Барселону В», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», «Вииторул», БАТЭ и «Евпаторию». Двоюродным братом Амира является Бибрас Натхо, который ранее играл за «Рубин» и ЦСКА.

Брат Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции
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