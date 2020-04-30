Головин назвал лучшими игроками РПЛ Крыховяка и Дзюбу

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал трех сильнейших игроков Российской Премьер-Лиги.



«Крыховяк, Дзюба. А третьим могу назвать только игроков из ЦСКА. Пусть будут Чалов, Марио Фернандес и Акинфеев».



Скучаю по всему в ЦСКА. Сложно выделить игрока, которого особенно не хватает. Всех игроков хотелось бы взять к себе. С кем я мечтаю провести время? Сложно сказать. С Чаловым хотел бы увидеться», — цитирует Головина Sport24.

Ранее главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о том, кого он считает самыми сильными футболистами Российской Премьер-Лиги на данный момент. Бывший игрок ЦСКА, как и Головин, сказал, что это нападающий «Зенита» Артёма Дзюба и полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 21 матче чемпионата России (19 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти) и отдал девять результативных передач. На счету 30-летнего Крыховяка девять мячей и две голевые передачи в 20 матчах (все — в основе).