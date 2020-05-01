С 18:00 мск на «Чемпионата» новая текстовая live-викторина о футболе

Cегодня, 1 мая, в 18:00 мск в разделе «Футбол» начнётся третья текстовая live-викторина с футбольными вопросами на логику и эрудицию. Вопросы в формате известной телевизионной игры лучше всего будут браться при работе в команде. Собирайте друзей в онлайн-конференциях и чатах или играйте индивидуально. Игра открыта для всех и не требует предварительной регистрации. Все ответы буду приниматься в специальной форме, доступной в статье с вопросами. Ознакомиться с ней заранее можно здесь.
Вас ждут 20 простых и не очень вопросов об отечественном и зарубежном футболе. Начиная с 18:15 мск вопросы будут появляться по очереди каждые 2 минуты. На экране одновременно вы увидите не более 2 актуальных вопросов. Предыдущие будут удаляться. Для того чтобы не обновлять страницу вручную, настройте автообновление в статье каждые «30 секунд» или «1 минута». Тогда вы точно не упустите новый вопрос. За отведённое время вам надо успеть внести ответы в форме. После 19:00 мск можно будет увидеть все ответы единым списком.
Играем по принципам фэйр-плей! Без помощи интернета и в своё удовольствие.
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