«ПСЖ» вышел на второе место по числу чемпионских титулов во Франции

«Пари Сен-Жермен» в девятый раз в истории стал чемпионом Франции и вышел на второе место по числу чемпионских титулов в стране.

Чаще чемпионом становился только «Сент-Этьен», который выигрывал титул 10 раз. Также девять раз чемпионом становился «Марсель».

Напомним, чемпионат Франции сезона-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавируса был завершён досрочно. Чемпионом был признан «ПСЖ», который опережал ближайшего преследователя на 12 очков.

Из-за пандемии коронавируса почти все национальные первенства в мире были приостановлены. Еврокубковые матчи были отложены на неопределённый срок, а чемпионат Европы, который должен был пройти летом, перенесли на 2021 год.

«ПСЖ» впервые стал чемпионом в сезоне-1985/1986. Следующий титул был завоёван парижанами спустя восемь лет. Остальные семь титулов «ПСЖ» завоевал после того, как в 2011 году владельцем клуба стал фонд Qatar Sports Investments.