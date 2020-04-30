«Команда сегодня — это все мы». «Зенит» опубликовал видео о самоизоляции с озвучкой Семака
Петербургский «Зенит» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео на тему самоизоляции.
В ролике показаны тренировки игроков «Зенита», закрытая «Газпром Арена» и виды опустевшего Петербурга. Закадровый текст читает главный тренер команды Сергей Семак. «Команда сегодня — это все мы. #ВместеПобедим», — говорится в подписи к видео.
Ранее в рамках социального проекта «Вместе победим!» «Зенит» организовал ежедневную доставку горячих обедов для медицинского персонала СПБ ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина». Боткинская больница стала первым в Санкт-Петербурге учреждением здравоохранения, куда стали госпитализировать пациентов с диагнозом или подозрением на коронавирусную инфекцию.
«Зенит» организует ежедневную доставку обедов для медперсонала Боткинской больницы
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