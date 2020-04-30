«Команда сегодня — это все мы». «Зенит» опубликовал видео о самоизоляции с озвучкой Семака

Петербургский «Зенит» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео на тему самоизоляции.

В ролике показаны тренировки игроков «Зенита», закрытая «Газпром Арена» и виды опустевшего Петербурга. Закадровый текст читает главный тренер команды Сергей Семак. «Команда сегодня — это все мы. #ВместеПобедим», — говорится в подписи к видео.

Ранее в рамках социального проекта​ «Вместе победим!»​ «Зенит» организовал ежедневную доставку горячих обедов для медицинского персонала СПБ ГБУЗ​ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина». Боткинская больница стала первым в Санкт-Петербурге учреждением здравоохранения, куда стали госпитализировать пациентов с диагнозом или подозрением на коронавирусную инфекцию.