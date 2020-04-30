Федун: в случае вылета в ПФЛ «Спартак-2» продолжит играть на профессиональном уровне

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что «Спартак-2» в случае вылета из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) продолжит выступать на профессиональном уровне.



«Да, «Спартак-2» продолжит играть в случае вылета в ПФЛ. Пока никаких изменений нет», — цитирует Федуна ТАСС.

Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов выразил мнение, что возобновление сезона в предложенные сроки противоречит здравому смыслу. Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в свою очередь выступил против досрочного завершения нынешнего розыгрыша соревнований.



После 27 туров первое место в турнирной таблице ФНЛ занимает «Ротор», в активе которого 56 очков. «Спартак-2» располагается на 17-м месте в первенстве Олимп-ФНЛ и, набрав 26 очков, находится в зоне вылета в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).