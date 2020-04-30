Мэр Ливерпуля: лучше всего закончить сезон и объявить «Ливерпуль» чемпионом Англии

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон выразил мнение, что чемпионат Англии необходимо завершить досрочно из-за пандемии коронавируса, а чемпионом признать «Ливерпуль».

«Даже если проводить матчи при пустых трибунах, то многие люди будут собираться за пределами стадиона. Не так много людей будут следовать рекомендациям. Они придут, чтобы отпраздновать, даже если матчи будут проходить на нейтральных полях. Я понимаю озабоченность полиции по этому поводу, так как это реальная проблема.

Нам сложно остановить людей, собирающихся в парках, когда погода хорошая, особенно молодых людей. И я боюсь, что люди просто проигнорируют рекомендации. Мы просим Премьер-лигу и правительство принять во внимание все эти проблемы.

Я думаю, что лучше всего закончить сезон. Речь идёт не только о «Ливерпуле» — они явно выиграли лигу. «Ливерпуль» должен быть признан чемпионом.



Суть в том, что речь идёт о здоровье, безопасности и жизни людей, и я думаю, что футбол должен быть на втором месте", — приводит слова Андерсона ВВС.