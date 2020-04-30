Навальный: в какую Лумумбу должен ехать Фролов? Мы живём в Лумумбе из-за Валуева!

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный прокомментировал слова бывшего чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы Российской Федерации Николая Валуева, который осудил вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова за критику в адрес правительства России.

«После выступления Фролова из глубин „Единой России“ вылезло олицетворение партии в её власти, во всей тупости, идиотизме и насмешке над российским парламентом. Это, конечно, депутат Госдумы Николай Валуев, человек, который пишет нам законы. Вылез этот депутат и произнёс слова про страну Лумумбу — »пусть едет туда жить как хочется". Валуев теперь всем будет рассказывать, как мы должны жить. Почему Фролов должен ехать в Лумумбу? Мало того, он сначала должен заплатить зарплату этому Валуеву и его коллегам, полным идиотам и ворам. Вернее, мы должны всем заплатить, мы должны содержать этот клуб («Крылья Советов»). А потом приходит Валуев и говорит: «Езжайте в Лумумбу, если вам здесь что-то не нравится».



В какую Лумумбу? Мы живём в Лумумбе из-за Николая Валуева! Они, «Единая Россия», превратили Россию в страну третьего мира, где нет закона, где во власти сидят пустословы, ничего не умеющие делать. Это и есть огромная Лумумба. Господи, я учился в университете имени Лумумба, а это был крутой чувак. Но Валуев же ничего не соображает, для него «Лумумба» — это оскорбительный эпитет. Лумумба прикинулась очень крутой страной: мы проводим парад, обвешались лентами, мы очень крутые, а ты езжай в другую страну. Ну так другие страны — это Германия, США, Великобритания, где людям платят деньги, и Южная Корея, где умными действиями победили коронавирус.



Как мы избрали Валуева? Почему он должен быть депутатом? Он не может быть депутатом. Он очень глупый и не соображает абсолютно ничего. Может, он был великим боксёром — классно! Ну отлично, дадим тебе дополнительную медаль, ещё 30 медалей. Ты был классным боксёром, но что тебе делать в Госдуме, если ты не можешь ни говорить, ни писать, ни думать? Зачем там находиться? Но он там находится", — сказал Навальный в эфире своего канала «Навальный LIVE» в YouTube.