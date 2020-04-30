Директор «Чертаново» — о 20 командах в РПЛ: прошу лигу и клубы пойти нам навстречу

Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин попросил РПЛ о расширении лиги до 20 команд, что позволило бы клубу перейти в элитный дивизион.

«Президент федерации футбола Москвы уже выступил с предложением либо доиграть стыковые матчи, либо увеличить количество команд РПЛ до 20. Я эту идею полностью поддерживаю. Да, конечно, потому что таким образом «Чертаново» может попасть в РПЛ. Но при этой идее не будет нарушен спортивный принцип. А на следующий сезон можно поставить условие, что вылетать будут четыре команды, а ещё две — играть стыковые матчи.



Оппонентам, которые говорят, что трансляции будут неинтересными, могу ответить: когда вылетают сразу четыре команды, а две попадают в стыки, проходных матчей не будет. Логики в том, чтобы отменять стыки, нет никакой.



Чтобы разрешили 20 команд в РПЛ, нужно учитывать мнения руководителей клубов РПЛ, которое я очень уважаю. Понимаю, что, наверное, им не хочется и 18 команд. Но через прессу прошу их и руководителей лиги пойти нам встречу. Многие считают, что проект «Чертаново» — это один из тех проектов, на который стоит обратить внимание, дать возможность опробовать его в РПЛ. Мы не понимаем, что будет после коронавируса. Сейчас на примере «Чертаново» можно посмотреть, как играть в РПЛ с российскими футболистами и с небольшим бюджетом. Это поможет привлечь болельщиков. За этим будет интересно наблюдать», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.