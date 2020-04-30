Орлов: Уткин больше прав, чем его оппонент Соловьёв
Комментатор Геннадий Орлов высказался о конфликте блогера Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.
«Такие ситуации, как конфликт Уткина и Соловьёва, работают на раскол и развал общества. Особенно когда речь идёт о людях одного кооператива. Я отдаю Уткину предпочтение по всем направлениям, потому что он во многом прав. Вася больше прав, чем его оппонент», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
Ранее Уткин отреагировал на предложение Соловьёва «смотреть в оба» и «озираться по сторонам». Блогер спросил телеведущего, почему он ходит по городу с двумя охранниками. «Я очень хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
Уткин — о Соловьёве: понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной
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