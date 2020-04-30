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Орлов: в Беларуси прямой эфир, трава зелёная, люди живые. История рассудит, кто прав

Орлов: в Беларуси прямой эфир, трава зелёная, люди живые. История рассудит, кто прав
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о чемпионате Белоруси, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

«Мы сейчас все сидим по домам. И я включаю белорусский футбол по одной причине: там есть жизнь. Там прямой эфир, трава зелёная, люди живые, а на наших каналах консервы. Пока живые? История рассудит, кто прав, кто виноват. Конечно, если есть сложности, надо жить по законам общества, и никуда от этого не деться. Надо слушать премьер-министра, правительство, медиков.

Но здесь я выступаю вразрез, пусть на меня не обижаются вирусологи и все прочие. Практика моей жизни подсказывает: движение — это жизнь. Если нет свежего воздуха, прогулок, лёгкого бега… Будем прятаться от вируса, а придём к инфаркту. Гиподинамия, люди набирают избыточный вес. Это большая проблема. Как всё решится? Считаю, на дистанции можно ходить. Вот в Швейцарии скоро музеи откроют», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

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