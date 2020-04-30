Орлов: в Беларуси прямой эфир, трава зелёная, люди живые. История рассудит, кто прав

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о чемпионате Белоруси, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.
«Мы сейчас все сидим по домам. И я включаю белорусский футбол по одной причине: там есть жизнь. Там прямой эфир, трава зелёная, люди живые, а на наших каналах консервы. Пока живые? История рассудит, кто прав, кто виноват. Конечно, если есть сложности, надо жить по законам общества, и никуда от этого не деться. Надо слушать премьер-министра, правительство, медиков.
Но здесь я выступаю вразрез, пусть на меня не обижаются вирусологи и все прочие. Практика моей жизни подсказывает: движение — это жизнь. Если нет свежего воздуха, прогулок, лёгкого бега… Будем прятаться от вируса, а придём к инфаркту. Гиподинамия, люди набирают избыточный вес. Это большая проблема. Как всё решится? Считаю, на дистанции можно ходить. Вот в Швейцарии скоро музеи откроют», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
- 30 апреля 2020
-
23:40
-
23:35
-
23:22
-
23:21
-
23:08
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:22
-
22:03
-
21:57
-
21:55
-
21:42
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:46
-
20:41
-
20:30
-
20:27
-
20:17
-
20:08
-
20:08
-
19:49
-
19:38
-
19:25
-
19:09
-
18:59
-
18:39
-
18:38
-
18:22
-
18:04