Орлов: будет справедливо провести стыковые матчи за право играть в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнением, что необходимо провести стыковые матчи за право играть в РПЛ, если чемпионат не будет возобновлён.



«Если у нас не доиграют чемпионат, то до конца жизни не простят, что «Зенит» стал чемпионом. Он же не выиграл это звание. И в этом есть справедливость. Ещё восемь туров, и всё может поменяться. Практика подсказывает, что всякое может быть. Поэтому лучше доиграть.



И какие скандалы сейчас начались! Тренер четвёртой команды ФНЛ «Торпедо» Игнашевич спрашивает, почему стыков нет. По итогам сезона 13-я и 14-я команды РПЛ должны были играть с 3-й и 4-й командами ФНЛ за право выступать в элите. Тысяча вопросов. Для снижения градуса скандальности это будет справедливо. Я за то, чтобы всё-таки сезон возобновился. На мой взгляд, футболисты могут в конце мая начать тренироваться», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

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