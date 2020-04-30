«Ливерпуль» огорчён высказыванием мэра о необходимости досрочно завершить сезон

«Ливерпуль» опубликовал официальное заявление после высказывания мэра Ливерпуля Джо Андерсона о необходимости досрочно завершить сезон АПЛ.

«Огорчены комментариями мэра Джо Андерсона в интервью для СМИ, которое было опубликовано в четверг. Кроме отсутствия доказательств в поддержку таких утверждений, мы также указали бы на недавние обсуждения с мэром, касающиеся возможности проведения любого футбольного матча без зрителей, в ходе которых был сделан вывод о том, что важно, чтобы ключевые заинтересованные стороны по всему городу продолжали сотрудничать.

В рамках нашей текущей деятельности мы находимся в постоянном контакте с мэром и его офисом и надеемся, что этот диалог будет продолжен", — говорится в заявлении «Ливерпуля».



Ранее мэр Ливерпуля Джо Андерсон выразил мнение, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Англии необходимо завершить досрочно, а чемпионом признать «Ливерпуль».