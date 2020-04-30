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Игрок «Луча»: слышал, Фролова хотят оштрафовать. У нас в стране диктатура, получается?

Игрок «Луча»: слышал, Фролова хотят оштрафовать. У нас в стране диктатура, получается?
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин поделился своим мнением о словах вратаря самарских «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который подверг критике правительство Российской Федерации.

«Слышал, клуб хочет его оштрафовать. Но я тогда не понимаю — у нас в стране диктатура, получается? Свободы слова нет для человека? Какие пункты Конституции страны он нарушил, чтобы Фролова штрафовать? Люди должны иметь право высказывать свое мнение, иначе это тоталитаризм», — сказал Калугин в интервью каналу «Футбольные темы» в Яндекс Дзен.

Напомним, через несколько часов после слов Фролова на официальном сайте «Крыльев Советов» появилось заявление о штрафе для футболиста. Впрочем, через некоторое время слова о штрафе пропали из заявления.

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