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«Зенит» составил команду из легионеров по числу матчей за национальную сборную

«Зенит» составил команду из легионеров по числу матчей за национальную сборную
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» в официальном «твиттере» представил состав команды, составленной из легионеров по числу матчей за свои национальные сборные в качестве игроков петербургского клуба.

Состав команды выглядит так:

вратарь: Камил Чонтофальски (Словакия, 31 матчей)

защитники: Саркис Овсепян (Армения, 29), Николас Ломбертс (Бельгия, 38), Бруну Алвеш (Португалия, 29), Ким Дон Джин (Южная Корея, 23)

полузащитники: Сабольч Хусти (Венгрия, 13), Аксель Витсель (Бельгия, 50), Анатолий Тимощук (Украина, 33), Роберт Мак (Словакия, 20)

нападающие: Халк (Бразилия, 34), Мигел Данни (Португалия, 37).

Запасные: Роман Березовский (Армения, 25), Томаш Губочан (Словакия, 27), Эрик Хаген (Норвегия, 25), Величе Шумуликовски (Македония, 16), Вильмар Барриос (Колумбия, 12), Сергей Герасимец (Беларусь, 11), Сергей Корниленко (Беларусь, 10).

Нужно ли отменить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом уже сейчас?
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