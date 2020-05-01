«Зенит» составил команду из легионеров по числу матчей за национальную сборную

«Зенит» в официальном «твиттере» представил состав команды, составленной из легионеров по числу матчей за свои национальные сборные в качестве игроков петербургского клуба.

Состав команды выглядит так:

вратарь: Камил Чонтофальски (Словакия, 31 матчей)

защитники: Саркис Овсепян (Армения, 29), Николас Ломбертс (Бельгия, 38), Бруну Алвеш (Португалия, 29), Ким Дон Джин (Южная Корея, 23)

полузащитники: Сабольч Хусти (Венгрия, 13), Аксель Витсель (Бельгия, 50), Анатолий Тимощук (Украина, 33), Роберт Мак (Словакия, 20)

нападающие: Халк (Бразилия, 34), Мигел Данни (Португалия, 37).



Запасные: Роман Березовский (Армения, 25), Томаш Губочан (Словакия, 27), Эрик Хаген (Норвегия, 25), Величе Шумуликовски (Македония, 16), Вильмар Барриос (Колумбия, 12), Сергей Герасимец (Беларусь, 11), Сергей Корниленко (Беларусь, 10).