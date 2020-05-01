Девушка Дибалы: у Пауло не подтвердился коронавирус в 4-й раз. Мы ждём результата

Ориана Сабатини, девушка аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, опровергла информацию о том, что тест футболиста на коронавирус вновь показал положительный результат.

«Четвёртый тест Пауло на коронавирус не показывал положительный результат. Мы всё ещё ждём результат. Не знаю, откуда появилась информация о положительном результате, но точно не от нас. Пока у нас нет информации, чтобы что-то сообщить», — приводит слова Сабатини TyC Sports со ссылкой на Canal 9.

В марте Дибала объявил, что он и его девушка заразились коронавирусом. В апреле футболист вновь прошёл тест на COVID-19, который снова показал положительный результат.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» в мае планирует начать подготовку к возможному возобновлению сезона. Таким образом, форвард не сможет помочь команде при положительном результате теста на коронавирус.