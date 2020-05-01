Луческу — о 87-м месте в рейтинге тренеров: у меня всегда были проблемы с англичанами

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал рейтинг топ-100 тренеров в истории футбола по версии английского журнала FourFourTwo. В нём румынский специалист занял 87-е место.

«Я не хочу это комментировать. У меня всегда были проблемы с англичанами. В рейтинге всех времён от УЕФА и ФИФА я был примерно на 40-м месте. Точно в топ-50. Уверен, что эти специалисты лучше разбираются в футболе», — приводит слова Луческу Fanatik.

74-летний Луческу за свою карьеру выиграл 33 трофея, среди которых Кубок и Суперкубок УЕФА, а также чемпионские титулы в Румынии, Турции и Украине. Под его руководством «Зенит» стал обладателем Суперкубка России в 2016 году. Последним местом работы наставника была сборная Турции, которая не пробилась в финальную стадию ЧМ-2018.