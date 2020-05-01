Холанд о провокациях игроков «ПСЖ» в Лиге чемпионов: думаю, что они очень помогли мне

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал провокации игроков «ПСЖ» в свой адрес в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я думаю, что они очень помогли мне донести медитацию до мира, показать всем, что медитация — это нечто важное, поэтому я благодарен, что они помогли мне с этим», — приводит слова Холанда ESPN.
Перед ответным матчем дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» норвежский нападающий «шмелей» Эрлинг Холанд опубликовал в Snapchat фотографию и подписал: «Париж – мой город, а не ваш».
Во время празднования своего гола Неймар сел в позу медитации. Именно так свои голы празднует Эрлинг Холанд, который в первом матче забил два гола в ворота французского клуба.
После матча игроки «ПСЖ» также демонстративно сели в позу медитации.
Ответная встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Первая игра в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.
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