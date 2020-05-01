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Илья Геркус — о расширении РПЛ: с трудом играем 16-ю командами, сейчас будем мучиться 18-ю

Илья Геркус — о расширении РПЛ: с трудом играем 16-ю командами, сейчас будем мучиться 18-ю
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал в «Твиттере» возможное расширение Российской Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

Геркус поспорил с журналистом Василием Коновым — экс-президент «Локо» раскритиковал возможное участие в РПЛ «Чертаново», заявив, что это команда бесполезна для лиги из-за низкого зрительского интереса, Конов же ответил, что это не тот показатель, на который стоит обращать внимание, так как только 4-5 клубов чемпионата можно назвать привлекательными для зрителей.

«Мы с трудом играем 16-ю командами. Сейчас будем страдать 18-ю. Денег меньше, игр больше. Смотреть худшие игры никто не будет», — написал Геркус.

Ранее появилась информация, что из-за пандемии коронавируса розыгрыш РПЛ может завершиться досрочно, а в новом сезоне лига будет расширена.

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