Илья Геркус — о расширении РПЛ: с трудом играем 16-ю командами, сейчас будем мучиться 18-ю

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал в «Твиттере» возможное расширение Российской Премьер-лиги с 16 до 18 команд.
Геркус поспорил с журналистом Василием Коновым — экс-президент «Локо» раскритиковал возможное участие в РПЛ «Чертаново», заявив, что это команда бесполезна для лиги из-за низкого зрительского интереса, Конов же ответил, что это не тот показатель, на который стоит обращать внимание, так как только 4-5 клубов чемпионата можно назвать привлекательными для зрителей.
«Мы с трудом играем 16-ю командами. Сейчас будем страдать 18-ю. Денег меньше, игр больше. Смотреть худшие игры никто не будет», — написал Геркус.
Ранее появилась информация, что из-за пандемии коронавируса розыгрыш РПЛ может завершиться досрочно, а в новом сезоне лига будет расширена.
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