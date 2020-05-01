Рюдигер: чемпионский титул АПЛ можно отдать «Ливерпулю»

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал возможное возобновление сезона-2019/2020 в Английской Премьер-лиге.
«Мне кажется, „Ливерпулю“ можно отдать титул уже сейчас. Команда его заслужила, они провели отличный сезон, с огромным отрывом лидируют в таблице. Я даже не помню, с каким. Они в любом случае выиграли бы, поэтому даже с этической точки зрения титул надо отдать им.
Я надеюсь, что мы доиграем чемпионат. Но если мы проигнорируем опасность, пока в мире умирают люди, не знаю, будет ли это моей прямой ответственностью", — сказал Рюдигер в интервью Daily Mail.
Чемпионат Англии, как и другие мировые спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. В АПЛ сыграно 29 туров, с отрывом в 25 очков лидирует «Ливерпуль». «Челси» расположился на 4-м месте в турнирной таблице.
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