«Рома» назвала белорусский «Слуцк» командой недели

В «твиттере» итальянской «Ромы» опубликован пост, в котором «командой недели» в мире назван белорусский «Слуцк» из Минской области.

«Наша команда недели — ФК „Слуцк“! Команда из-под Минска лидирует в таблице чемпионата Беларуси, единственной активной лиги в Европе. Вокруг „Слуцка“ во время пандемии коронавируса сложился целый культ. В это воскресенье у них дерби с „Динамо“ из Минска!» — говорится в посте.

Клуб «Слуцк» стал мемом в англоязычном мире из-за созвучия названия команды с непечатным словом, обозначающим девушку лёгкого поведения.

Матч между «Динамо-Минск» и «Слуцком» пройдёт 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Слуцк» после шести туров лидирует в турнирной таблице с 13 очками, опережая идущую второй «Ислочь» на одно очко. «Динамо-Минск» — на шестом месте.