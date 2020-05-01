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Агуэро считает, что Месси не уйдёт из «Барселоны»

Агуэро считает, что Месси не уйдёт из «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Аргентинский нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро порассуждал о возможном уходе из «Барселоны» партнёра по сборной Лионеля Месси.

«Лео сейчас — символ, легенда и культовая фигура в „Барселоне“. Он любит „Барсу“, отождествляет себя с ней и, кажется, счастлив в этом клубе. В футболе бывает разное, но мне кажется, он продолжит играть за „Барсу“, что бы ни случилось», — приводит слова Агуэро El Chiringuito.

Лионель Месси находится в системе «Барселоны» с 13 лет (с 2000 года), с 2003 года — в обойме основной команды. В составе каталонцев он 10 раз выиграл чемпионат Испании и четырежды стал победителем Лиги чемпионов. Также Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча». В текущем розыгрыше чемпионата Испании, прерванном из-за пандемии коронавируса, Месси провёл 22 матча и забил 19 мячей.

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