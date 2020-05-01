«Манчестер Сити» обменяет Канселу на Семеду с доплатой
Португальский защитник «Барселоны» Нелсон Семеду по окончании сезона перейдёт в «Манчестер Сити» в обмен на Жоау Канселу с доплатой со стороны англичан, сообщает Sport.es.
Переговоры между клубами находятся в завершающей стадии, сделка будет закрыта в ближайшие дни. Испанцы хотят получить за Семеду € 45 млн, но согласны на обмен.
Нелсон Семеду перешёл в «Барселону» из португальской «Бенфики» летом 2017 года за € 30 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Испании, прерванном из-за пандемии коронавируса, он провёл за каталонцев 21 матч и получил одну жёлтую карточку. Канселу перешёл в «Сити» из туринского «Ювентуса», на его счету 11 матчей в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги и заработал две жёлтые карточки.
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