Фанаты «Боруссии» М купили более 8 тыс. своих картонных копий. Их установят на стадионе

На домашней арене «Боруссии» из Мёнхенгладбаха будет установлено более 8 тыс. картонных копий болельщиков, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

«8 тыс. заказов, и число продолжает расти!



Игроки и персонал также поддержали эту акцию и займут свои места рядом с фанатами на стадионе «Боруссия-Парк», если матчи будут проводить без зрителей», — говорится в сообщении.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» «Боруссии» М.

Таким образом болельщики могут не только частично воссоздать атмосферу на стадионе, но и финансово поддержать клуб. Стоимость печати и установки картонной копии составляет € 19.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.