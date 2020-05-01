Фанаты «Боруссии» М купили более 8 тыс. своих картонных копий. Их установят на стадионе

На домашней арене «Боруссии» из Мёнхенгладбаха будет установлено более 8 тыс. картонных копий болельщиков, сообщается в официальном «твиттере» клуба.
«8 тыс. заказов, и число продолжает расти!
Игроки и персонал также поддержали эту акцию и займут свои места рядом с фанатами на стадионе «Боруссия-Парк», если матчи будут проводить без зрителей», — говорится в сообщении.
Посмотреть фотографии можно в «твиттере» «Боруссии» М.
Таким образом болельщики могут не только частично воссоздать атмосферу на стадионе, но и финансово поддержать клуб. Стоимость печати и установки картонной копии составляет € 19.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
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