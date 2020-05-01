Андрей Ещенко сменил причёску
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко сменил имидж, о чём сообщил в своём «инстаграме».
36-летний футболист сменил причёску, заметно укоротив волосы. Пост Андрей сопроводил подписью «Всем здоровья».
Ранее причёска Ещенко выглядела так:
Ещенко защищает цвета «Спартака» с 2016 года. С красно-белыми он завоевал два титула, став чемпионом России и выиграв Суперкубок страны. В ходе своей карьеры Андрей также выступал за иркутскую «Звезду», «Химки», киевские «Динамо» и «Арсенал», «Днепр», «Волгу», «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и «Динамо». В сборную России защитник вызывался с 2012 по 2014 год.
В нынешнем сезоне Ещенко принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и получил 1 жёлтую карточку.
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